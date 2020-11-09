Климова показалась без макияжа и рассказала о способе омоложения

Екатерина Климова поделилась с подписчицами секретами омоложения / Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова рассказала о новом способе омоложения, к которому она не в первый раз прибегает, и результат ее устраивает. Она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором находится в кабинета у врача, на ее лице совсем нет макияжа.

Медик за кадром объясняет, что процедура называется PRP-терапия. Ее суть заключается в том, чтобы лечить кожу собственной плазмой крови, которая обогащена тромбоцитами.

— Мы взяли кровь, сейчас процентрифугируем пять минут, потом мы получим плазму, обогащенную тромбоцитами. Затем мы эти тромбоциты активируем и они выделят нам гранулы, которые будут полностью омолаживать кожу лица, шеи, волосистой части головы, — пояснила врач.

Климова сказала, что ей нравится эффект от данной процедуры, особенно она видит положительные изменения, отражающие на волосах.

В завершение ролика актриса показала маску на лице и призналась, что завтра она проснется свежей и помолодевшей.

Поклонники артистки оставили много комплиментов под публикацией кумира.

«Самая красивая»; «Бесконечно обворожительна, шикарная, очаровательная, женственная, самая, самая»; «Самая очаровательная», — написали фолловеры.

Ранее Екатерина Климова очаровала поклонников лаконичным нарядом. Она стала героиней проекта «2 ВЕРНИК 2». Артистка побывала в гостях у Игоря и Вадима Верников.

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