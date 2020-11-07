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«Как всегда на высоте»: Климова побывала в программе братьев Верников
Фото: instagram.com/klimovagram

«Как всегда на высоте»: Климова побывала в программе братьев Верников

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская актриса Екатерина Климова стала героиней проекта «2 ВЕРНИК 2». Артистка побывала в гостях у Игоря и Вадима Верников.

Для съемок она выбрала лаконичный наряд — удлиненную рубашку и укороченные джинсы. Климова поблагодарила ведущих за то, что они позвали ее на проект.

— Это уровень. То, что вы меня пригласили, это значит, уже какой-то уровень достигнут. Дальше – Познер только, — отметила артистка.

Поклонники восхитились образом актрисы и осыпали ее комплиментами.

«Катюша, вы супер. Красавица и это не обсуждается. Я Вами восхищаюсь», «Как всегда на высоте Катенька», «Катя Вы очень красивая я обожаю Вас», — написали фанаты.

Ранее Екатерина Климова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию своих сыновей Матвея и Корнея. Дети появились на свет в браке с актером Игорем Петренко. Матвею уже исполнилось 14 лет, а Корнею — 12. Снимок был сделан в Зеленоградске.

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тв-программыартисткаАктриса Екатерина Климова
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