Столичные парки пригласили москвичей на онлайн уроки, лекции и экскурсии

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Парки Москвы пригласили жителей города на экскурсию по Сиреневому саду, занятиям по фотографии, живописи и боевому искусству. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате с 23 по 29 ноября.

Парк «Северное Тушино» приглашает всех желающих на видеолекцию о великих флотоводцах России. В этот раз ее героем станет адмирал Дмитрий Сенявин, командовавший Балтийским флотом. Послушать о Дарданелльском и Афонском морских сражениях можно будет во вторник, 24 ноября, в 18:00 на странице парка во «ВКонтакте».

Посетителей «Ходынского поля» ждут занятия по капоэйре — бразильскому национальному боевому искусству. Отрабатывать классические круговые удары можно будет по Zoom.

Также москвичам предложили научиться рисовать акварелью. Этом можно будет сделать в соцсетях парка «Красная Пресня». Набирает учеников и фотошкола Измайловского парка. Ее занятия пройдут 23 и 24 ноября на платформе Zoom.

Подписчики парка «Сокольники» в соцсетях узнают о его самом живописном уголке — Сиреневом саде. Виртуальную экскурсию по нему во вторник, 24 ноября, в 14:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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