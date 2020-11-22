Волонтеры акции «Мы вместе» выполнили более 5 тысяч заявок осенью в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные волонтеры выполнили свыше пяти тысяч заявок в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе». Из этого числа 840 просьб были связаны с доставкой медикаментов нуждающимся.

Добровольцы акции помогают москвичам соблюдать домашний режим и изоляцию: покупают за них продукты, лекарства и выгуливают питомцев. Некоторые заявки, которые оставляли нуждающиеся в помощи москвичи, оказывались «тяжелыми». Волонтер Михаил Дагаев рассказал, что нередко ему приходится закупать для нуждающихся в помощи москвичей продукты на 15–20 килограммов.

— Совсем не важно, насколько сложная, дальняя или тяжелая по весу заявка. Сегодня как никогда необходимо быть дружелюбными. Можно решить все проблемы, если есть искреннее желание. Я по-настоящему рад, когда вижу улыбки заявителей. Для волонтера это главное, — приводятся слова Дагаева на официальном сайте мэра Москвы.

За осенний период к столичному штабу добровольцев присоединились еще 300 человек. Стать одним из них может любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого нужно подать заявку через официальный сайт акции мывместе.мосволонтер.рф.

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