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Сергей Собянин рассказал о важности волонтерства в период пандемии
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о важности волонтерства в период пандемии

Вероника Кузьминова

Город

Формальные работники не заменят волонтеров, которые «по зову сердца, по зову души» решили помогать другим людям в пандемию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 ноября.

По мнению главы города, добровольческое движение возникло не от проблем с человеческим ресурсом, так как государство могло бы самостоятельно справиться со сложностями, возникшие в пандемию.

— Но вопрос же не только в количественных показателях или в организации работы. Важен дух сам, важно, как в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу, — это важнейшая история, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, с присутствием волонтером в городе «совсем по-другому все выглядит, по-другому отношение складывается».

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Он отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

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