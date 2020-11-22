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Конкурс лучших воспитательных практик стартовал в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Конкурс лучших воспитательных практик стартовал в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Столичным педагогам предложили поделиться своими наработками для проекта «Городской конкурс лучших воспитательных практик». Работы будут принимать до 19 февраля 2021 года.

Их разместят на платформе проекта. Зарегистрированные пользователи смогут просматривать предложенные участниками наработки и оценивать их. Это добавит конкурсной работе еще 0,1 балла.

Учреждения образования, которые наберут больше всего баллов по итогам, пригласят на форум по вопросам совершенствования подходов к организации воспитательной работы. Он назначен на 3 марта. Также в столице планируют создать пул школ, которые будут консультировать по вопросам развития городской системы воспитания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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