Московский учитель: Дистанционный урок — это всегда диалог с детьми

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эпидемия коронавируса изменила привычное течение будней людей разных возрастов и профессий по всему миру. Массовая работа и учеба на дистанте стали неотъемлемой приметой 2020 года. О своем отношении к ситуации, ее минусах и плюсах, рассказала учитель математики школы «Покровский квартал» Кристина Кухлевская.

По словам педагога, дистанционное обучение ворвалось в нашу жизнь. Можно по-разному к этому относиться, но это однозначно мощный толчок к профессиональному развитию. В новых условиях необходимо учиться работать по-новому, считает Кухлевская.

— Мы формулируем вместе с ребятами проблемы, решаем ключевые задачи, ищем новые пути решения уже известных задач, — рассказала она. — Мой дистанционный урок — это всегда диалог с детьми. Ребята самостоятельно работают с новой информацией, а уже на встрече я помогаю расставить необходимые акценты и отвечаю на все возникшие вопросы. Это такая известная методика перевернутого класса.

Также педагог включает в свои уроки и групповую и индивидуальную работу, в рамках которой она может дать быструю обратную связь каждому.

— Когда мы с ребятами по разные стороны монитора, очень большую роль играет наглядность, я регулярно обращаюсь к сценариям и приложениям Московской электронной школы (МЭШ), а на уроках геометрии, например, очень люблю использовать лабораторию МЭШ или применять динамические чертежи, — поделилась она. — Кроме того, я часто «разбавляю» уроки игровыми техниками. Никогда еще с таким удовольствием одиннадцатиклассники не отвечали на вопросы по теме «Производная функции».

Что касается сложностей, то для Кухлевской на дистанционном обучении вообще никогда не стоял вопрос «тяжести». Да, еще весной было, скорее, неуютно, потому что человек так устроен: любые перемены — это стресс и страх, но, отметила учитель, очень важно не застрять в своем страхе, а начать извлекать из него пользу, учиться новому, развиваться.

— Работать дистанционно мне не тяжелее, это просто иной формат, требующий новых подходов, — рассказала педагог. — На мой взгляд, в этом есть свои плюсы. Я каждый день наблюдаю, как мои ученики все лучше работают с информацией, как им удается все более оптимально распоряжаться своим временем, они учатся слушать и слышать друг друга, задавать вопросы, давать обратную связь.

Кристина Кухлевская добавила, что ее ученики и все педагоги, конечно, очень хотят живого общения.

— Но пока нас разделяют компьютерные экраны, мы проводим это время с максимальной пользой и качеством. Каждую нашу встречу я начинаю с вопроса: «Как настроение?» И, надо сказать, что настроение у ребят жизнеутверждающее, они гораздо более гибкие, чем мы, легче адаптируются к новым условиям, и этому точно стоит у них поучиться, — отметила она.

Читайте также: Минпросвещения РФ: Почти все ученики начальных классов занимаются очно