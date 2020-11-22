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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в 15-м туре РПЛ
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт ПФК «ЦСКА Москва»

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в 15-м туре РПЛ

Евгения Звощик

Спорт

Московский ЦСКА сыграл вничью с соперниками из «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Игра состоялась в Москве на стадионе армейцев и завершилась со счетом 1:1.

За красно-синих гол забил полузащитник Арнор Сигурдссон на 5‑й минуте. В свою очередь автором гола за «Сочи» стал Никита Бурмистров (23).

Стоит отметить, что после 15-го тура, которым завершается первый круг чемпионата России, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 32 очками в активе. Следом идет петербургский «Зенит» (31 очко). Тройку замыкает московский «Спартак» — 29 очков.

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