«Сохраняем химию»: Дмитрий Соловьев рассказал о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой на льду

Фото: instagram.com/buzova86

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, ставший наставником и партнером певицы Ольги Бузовой в телешоу «Ледниковый период», поделился некоторыми подробностями их отношений, а также признался, почему поклонники пары уверены, что между ними «промелькнула некая искра».

Для начала Соловьев сообщил, что Бузова очень трепетно относится к разным проблемам и трудностям, возникающим во время ледовых выступлений. Девушка серьезно относится к процессу подготовки и тренируется до того момента, пока не отработает номер до идеала. В связи с этим любая критика касательно их выступлений очень сильно ранит звезду.

Кроме того, фигурист рассказал, что ему сложно подстраиваться к партнерше по льду из-за слез и нервных срывов, настигающих Ольгу после столь частых низких оценок судей и предвзятого отношения к паре. Тем не менее Соловьев не срывается на Бузову и старается поддерживать звездную фигуристку во всех сложных и неприятных для нее ситуациях, передает ФАН.

Ко всему прочему фанаты пары начинают подозревать, что между партнерами установились не просто спортивные отношения. Дмитрий признался, что в этом виновата страсть на льду и «летящие искры» во время выступлений.

— Сохраняем энергию, химию. Она есть и между нами, но это ведь необязательно любовная химия, а именно взаимопонимание, уважение. Если я приобнимаю Олю на тренировке, это не значит, что я питаю какие-то особые чувства, — подвел итог фигурист.

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