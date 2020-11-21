«Так нельзя поступать»: Бузова пожаловалась, что ее номер телефона «слили» в Сеть

Фото: instagram.com/buzova86

Певица Ольга Бузова пожаловалась своим подписчикам, что ее личный номер телефона стал известен в Сети. Теперь телеведущей поступают тысячи звонков и сообщений. Этим она поделилась на своей странице в Instagram-stories.

Звезда утверждает, что ее фанаты и недоброжелатели не боятся присылать даже интимные снимки.

— Я круглосуточно общаюсь с мамой, с сестрой, но даже трубку не могу взять! Люди, очнитесь, пожалуйста. Как мы можем жить в этой стране, если вы нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь? — сказала исполнительница.

Она также добавила, что поменяет номер телефона. Певица пообещала следить за тем, чтобы его знали только доверенные лица.

— Так нельзя поступать с людьми! — заключила Бузова.

Ранее сообщалось, что сестра певицы Анна перенесла инсульт, после которого ей предстоит реабилитация. Об этом девушка рассказала в Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Дава идет по головам»: Бузову предупредили об опасности ее избранника