«Дава идет по головам»: Бузову предупредили об опасности ее избранника

Фото: instagram.com/buzova86

Певице Ольге Бузовой может угрожать опасность из-за ее возлюбленного, рэпера Давы (Давид Манукян). Об этом артистку предупредил бывший друг музыканта, блогер Мухаммат Биттуев.

Он рассказал, что сам всему научил Даву, когда тот только встал на путь блогерства. Между парнями завязались приятельские отношения, но спустя какое-то время Дава начал вести нечестную игру.

— Дава идет по головам. В течение полугода поймете, о чем я говорю, — утверждает Биттуев в YouTube-шоу «Пушка», добавляя, что его знакомые уличили избранника Бузовой в воровстве проектов и идей.

Ранее рэпер Моргенштерн назвал рэпера Даву новой Бузовой.

Читайте также: «Моя жизнь»: Манукян похвастался достижениями в области бальных танцев