Сергей Газаров отказался комментировать возможное руководство Московским драматическим театром
Российский актер Сергей Газаров не стал комментировать информацию о возможном руководстве Московским драматическим театром после смерти Армена Джигарханяна.
— Я на репетиции, не могу говорить, — ответил Газаров на вопрос РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Газаров может возглавить Московский драматический театр, которым ранее руководил Джигарханян.
Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в столице.
СПРАВКА «ВМ»
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
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