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Сергей Газаров отказался комментировать возможное руководство Московским драматическим театром
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Сергей Газаров отказался комментировать возможное руководство Московским драматическим театром

Евгения Звощик

Общество

Российский актер Сергей Газаров не стал комментировать информацию о возможном руководстве Московским драматическим театром после смерти Армена Джигарханяна.

— Я на репетиции, не могу говорить, — ответил Газаров на вопрос РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Газаров может возглавить Московский драматический театр, которым ранее руководил Джигарханян.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в столице.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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Армен ДжигарханянМоскватеатр
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