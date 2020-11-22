Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депздрав прокомментировал публикацию о внутрибольничном заражении COVID-19 в медучреждении
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депздрав прокомментировал публикацию о внутрибольничном заражении COVID-19 в медучреждении

Евгения Звощик

Общество

Столичный департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в ведомство сообщат ФИО и дату поступления пациента. Об этом сообщили в Мосгорздраве в воскресенье, 22 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что в городской клинической больнице имени Демихова (ГКБ 68) якобы не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, а также отсутствуют средства дезинфекции. Уточняется, что там произошел случай внутрибольничного заражения пациента, которого госпитализировали изначально без признаков нового типа коронавируса.

Комментируя эту информацию, в Депздраве сообщили, что данные о работе медиков без средств индивидуальной защиты не соответствует действительности. В свою очередь посетители в корпуса больницы не допускаются, а передача вещей и продуктов от родственников проводится бесконтактным образом.

Сотрудники справочных служб дают только общую информацию о состоянии здоровья пациентов. В Департаменте призвали отнестись с вниманием к текущей ситуации, пояснив, что у некоторых людей могут возникать трудности с дозвоном в больницу из-за большого количества звонков.

Помимо этого, Депздрав прокомментировал информацию о просьбах привезти пациентам средства личной гигиены. Поясняется, что больница не предоставляет зубную щетку, пасту и другие предметы индивидуального пользования. В свою очередь, туалетная бумага, мыло, антисептики и средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве.

Также уточняется, что мобильный телефон временно забирают у пациента, который находится в реанимационном отделении, поскольку сигнал смартфона может мешать работе медицинского оборудования, сообщается на сайте Депздрава.

Читайте также: Депздрав сообщил об отсутствии дефицита донорской крови в Москве

СМИбольницаДепартамент здравоохранения Москвы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте