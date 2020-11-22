Депздрав прокомментировал публикацию о внутрибольничном заражении COVID-19 в медучреждении

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в ведомство сообщат ФИО и дату поступления пациента. Об этом сообщили в Мосгорздраве в воскресенье, 22 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что в городской клинической больнице имени Демихова (ГКБ 68) якобы не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, а также отсутствуют средства дезинфекции. Уточняется, что там произошел случай внутрибольничного заражения пациента, которого госпитализировали изначально без признаков нового типа коронавируса.

Комментируя эту информацию, в Депздраве сообщили, что данные о работе медиков без средств индивидуальной защиты не соответствует действительности. В свою очередь посетители в корпуса больницы не допускаются, а передача вещей и продуктов от родственников проводится бесконтактным образом.

Сотрудники справочных служб дают только общую информацию о состоянии здоровья пациентов. В Департаменте призвали отнестись с вниманием к текущей ситуации, пояснив, что у некоторых людей могут возникать трудности с дозвоном в больницу из-за большого количества звонков.

Помимо этого, Депздрав прокомментировал информацию о просьбах привезти пациентам средства личной гигиены. Поясняется, что больница не предоставляет зубную щетку, пасту и другие предметы индивидуального пользования. В свою очередь, туалетная бумага, мыло, антисептики и средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве.

Также уточняется, что мобильный телефон временно забирают у пациента, который находится в реанимационном отделении, поскольку сигнал смартфона может мешать работе медицинского оборудования, сообщается на сайте Депздрава.

Читайте также: Депздрав сообщил об отсутствии дефицита донорской крови в Москве