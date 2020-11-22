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«Любимый мастер, друг, наставник»: Кристина Асмус поделилась архивным снимком с Борисом Клюевым
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

«Любимый мастер, друг, наставник»: Кристина Асмус поделилась архивным снимком с Борисом Клюевым

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram-аккаунте редким архивным снимком с советским артистом Борисом Клюевым, получившим известность после роли Николая Петровича в сериале «Воронины». Он скончался в сентябре 2020 года.

— Нашла жесткий диск с нашими фото. 2013 год. Любимый мастер, друг, наставник... Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает, — написала Асмус под фотографией.

Напоминаем, что народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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снимокКристина АсмусБорис Клюев
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