Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар на складе в промзоне на юге Москвы полностью потушили
Фото: МЧС России

Пожар на складе в промзоне на юге Москвы полностью потушили

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с12Карта всех событий

Пожар на складском помещении в промзоне на юге Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что прибывшие на вызов пожарные зафиксировали возгорание на минус первом этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров. В 16:25 по московскому времени пожар был локализован, в 18:34 пожар был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало, сообщается на официальном сайте МЧС.

Читайте также: Санитарный вертолет доставил в больницу из ТиНАО мужчину с инсультом

МЧС РФМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте