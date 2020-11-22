Пожар на складе в промзоне на юге Москвы полностью потушили

Фото: МЧС России

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с12 Карта всех событий

Пожар на складском помещении в промзоне на юге Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что прибывшие на вызов пожарные зафиксировали возгорание на минус первом этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров. В 16:25 по московскому времени пожар был локализован, в 18:34 пожар был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало, сообщается на официальном сайте МЧС.

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