Санитарный вертолет доставил в больницу из ТиНАО мужчину с инсультом
Россия, Москва, поселение Киевский, учётный квартал № 102Карта всех событий
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в больницу мужчину с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в воскресенье, 22 ноября.
Отмечается, что изначально мужчину доставили на вертолетную площадку рядом с поселением Киевский. В пути в больницу его сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пациента.
Ранее сообщалось, что кран обрушился на жилой дом в центре Москвы.
Читайте также: Стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы