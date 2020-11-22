Санитарный вертолет доставил в больницу из ТиНАО мужчину с инсультом

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Россия, Москва, поселение Киевский, учётный квартал № 102 Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в больницу мужчину с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что изначально мужчину доставили на вертолетную площадку рядом с поселением Киевский. В пути в больницу его сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пациента.

Ранее сообщалось, что кран обрушился на жилой дом в центре Москвы.

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