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Стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Рочдельская улица Карта всех событий

В центре столицы в ночь на воскресенье, 22 ноября, прозвучала стрельба. Очевидцы сообщали, что звуки выстрелов донеслись из Gelandewagen, который находился около ресторана на Рочдельской улице.

Находившийся рядом мужчина рассказал, что неизвестный стрелял в воздух, высунувшись из автомобиля.

— Видел стрельбу в воздух, приехала полиция, приняли. Еще одна полиция подняла багажник, чтобы не снимали номера, — рассказал собеседник корреспонденту РЕН ТВ.

Он добавил, что впоследствии мужчину отпустили из машины сотрудники полиции.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе из иномарки в центре Москвы.

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