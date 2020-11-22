СМИ: Очевидцы сообщили о стрельбе из иномарки в центре Москвы

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Россия, Москва, Рочдельская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информация о стрельбе, которая произошла в центре столицы в ночь на воскресенье, 22 ноября.

Очевидцы рассказали, что напротив ресторана на Рочдельской улице находился Mercedes Gelandewagen — именно оттуда раздались звуки выстрелов.

Обстоятельства происшествия в центре Москвы предстоит выяснить полицейским, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из револьвера по прохожим в Измайловском парке. Правоохранители в квартире дома на 2-й Прядильной улице задержали приезжего мужчину. Во время обыска в квартире обнаружен револьвер, а также пять патронов.

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