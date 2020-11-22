СМИ: Кран обрушился на жилой дом в центре Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Конструкция строительного крана обрушилась на жилой дом в Хамовниках. Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, рядом с Савинской набережной.

Упавшая часть крана повредила жилой дом. По данным РЕН ТВ, после падения пострадал рабочий. Его госпитализировали. Причины произошедшего выясняются.

«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что деревянное здание загорелось на северо-западе столицы.

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