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СМИ: Кран обрушился на жилой дом в центре Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

СМИ: Кран обрушился на жилой дом в центре Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Конструкция строительного крана обрушилась на жилой дом в Хамовниках. Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, рядом с Савинской набережной.

Упавшая часть крана повредила жилой дом. По данным РЕН ТВ, после падения пострадал рабочий. Его госпитализировали. Причины произошедшего выясняются.

«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что деревянное здание загорелось на северо-западе столицы.

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