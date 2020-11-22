Вдова Кобзона допустила, что для установки памятника артисту понадобится еще два года
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон заявила, что пока не получала конкретного ответа по вопросу установки памятника народному артисту СССР. По ее словам, данный проект обсуждается уже третий год.
-— Еще не было ни решения Государственной думы, ещё не было ни одного официального договора...Это история минимум на два года, — пояснила Нелли Кобзон в комментарии РИА Новости.
Она отметила, что этот срок потребуется для проведения конкурса, расчета необходимой суммы и других обязательных процедур. Ранее в Сети появилась информация, что столичные власти могут установить памятник Иосифу Кобзону в центре города.
Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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