Вдова Кобзона допустила, что для установки памятника артисту понадобится еще два года

Фото: АГН «Москва»

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон заявила, что пока не получала конкретного ответа по вопросу установки памятника народному артисту СССР. По ее словам, данный проект обсуждается уже третий год.

-— Еще не было ни решения Государственной думы, ещё не было ни одного официального договора...Это история минимум на два года, — пояснила Нелли Кобзон в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что этот срок потребуется для проведения конкурса, расчета необходимой суммы и других обязательных процедур. Ранее в Сети появилась информация, что столичные власти могут установить памятник Иосифу Кобзону в центре города.

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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