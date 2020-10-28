Музыкант объяснил феномен успеха Кобзона и Гурченко

Фото: АГН «Москва»

Известный трубач Вадим Эйленкриг рассказал, что феномен успеха народных артистов СССР Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко заключается в их искренности перед зрителем. Музыкант отметил, что благодаря этому качеству певцу и актрисе удалось сделать такую карьеру и надолго остаться в памяти людей даже после смерти.

Эйленкриг признался, что его отец работал с директором Кобзона и Гурченко, поэтому он знает о звездах все.

— Эти люди были очень искренними, в этом, как мне кажется, и заключался главный секрет их успеха. Примерно такие, какими мы их представляем — со всеми безумными достоинствами и со всем небольшим набором недостатков, — они и есть, — цитируют музыканта «Дни.ру».

По словам трубача, в СССР непросто было стать знаменитым. Этот статус получали люди, которые проделывали огромную работу.

— Случайно «народными» в ту пору было стать нельзя. Потом, конечно, стало проще. Я даже знаю тех, кому было намного легче, но тогда совершенно точно надо было обладать невероятным талантом, иметь колоссальную историю за плечами, — рассказал Эйленкриг.

Ранее Елена Королева, внучка советской актрисы Людмилы Гурченко, вспомнила свою последнюю встречу с бабушкой, которая произошла случайно в 2000 году, когда ей было всего 12 лет. Проходя мимо станции метро, она увидела съемочную группу Эльдара Рязанова и саму артистку.

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