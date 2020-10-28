Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Уверен в себе и Тане»: Ягудин рассказал об отношениях с женой
Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

«Уверен в себе и Тане»: Ягудин рассказал об отношениях с женой

Юлия Ямпольская

Звезды

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что у него с женой, спортсменкой Татьяной Тотьмяниной, надежные отношения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Teleprogramma.pro».

По его словам, фигурист не ревнует супругу.

— Уверен в себе и Тане. У нас крепкие отношения, в которых все построено на доверии, — уточнил Ягудин.

Он также рассказал, что является спокойным и неконфликтным человеком. Однако его могут вывести из себя жестокое обращение с животными и все, что касается пожилых людей.

— Когда видишь людей в состоянии одиночества и беспомощности, сердце разрывается. Мне бы очень хотелось, чтобы о них было кому позаботиться, — отметил спортсмен.

Ранее фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора.

Читайте также: «Важно сделать химию»: Соловьев ответил на слухи о романе с Бузовой

фигуристыотношенияАлексей Ягудин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте