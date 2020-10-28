«Уверен в себе и Тане»: Ягудин рассказал об отношениях с женой
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что у него с женой, спортсменкой Татьяной Тотьмяниной, надежные отношения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Teleprogramma.pro».
По его словам, фигурист не ревнует супругу.
— Уверен в себе и Тане. У нас крепкие отношения, в которых все построено на доверии, — уточнил Ягудин.
Он также рассказал, что является спокойным и неконфликтным человеком. Однако его могут вывести из себя жестокое обращение с животными и все, что касается пожилых людей.
— Когда видишь людей в состоянии одиночества и беспомощности, сердце разрывается. Мне бы очень хотелось, чтобы о них было кому позаботиться, — отметил спортсмен.
Ранее фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора.
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