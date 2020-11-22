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Власти Москвы напомнили о начале работы новых полос для движения общественного транспорта
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы напомнили о начале работы новых полос для движения общественного транспорта

Евгения Звощик

Транспорт

Новые полосы для движения общественного транспорта в Москве начнут работать уже в понедельник, 23 ноября. Об этом напомнили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 22 ноября.

Отмечается, что полосы заработают на 14 участках дорог, две из которых продолжат существующие. Всего на указанных участках проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов.

— В сутки эти маршруты перевозят ежедневно больше 250 тысяч пассажиров, — уточнили в Telegram-канале Дептранса.

Власти Москвы напомнили о начале работы новых полос для движения общественного транспортаФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Уточняется, что новые участки необходимы для приоритета общественного транспорта там, где есть серьезные затруднения движения. Также в Дептрансе призвали автомобилистов быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки — выделенки нельзя занимать даже в выходные дни, поскольку они работают в ежедневном режиме.

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