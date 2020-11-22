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Получить специальный статус инвесторам станет проще
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров на заседании Проектного офиса / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Получить специальный статус инвесторам станет проще

Марьяна Шевцова

Экономика

В столице прошло заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве, на котором было принято решение сократить требования к инвесторам в части получения специальных статусов. Об этом накануне выходных сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Несмотря на сложную ситуацию во всем мире из-за пандемии, в Москве сохраняется активность со стороны бизнеса. По данным столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, за первые шесть месяцев этого года удалось привлечь триллион рублей инвестиций. Это выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поддерживать благоприятный инвестклимат удается благодаря комплексным мерам поддержки предпринимателей. Кроме того, город вкладывает средства в развитие, создавая необходимую инфраструктуру для проектов коммерческих компаний. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров во время заседания Проектного офиса рассказал, что по результатам общения с бизнесом в части получения специальных статусов было принято решение о сокращении требований к инвесторам.

— Речь идет о таких показателях, как, например, численность персонала, а также о корректировке требований по расчету плотности застройки территорий промышленных комплексов, индустриальных парков, — пояснил он.

Кроме того, на треть уменьшается количество документов, необходимых для получения специального статуса.

— Сейчас налоговую, имущественную и иную поддержку от города получают 210 московских компаний. Это помогает предприятиям сэкономленные средства направить на развитие своего производства, — отметил Александр Прохоров.

Компании, создавшие бизнес в Москве и получившие статус инвестиционного приоритетного проекта, вложили в развитие экономики Москвы около 19 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Москва является надежным партнером, что благоприятно сказывается на уровне доверия инвесторов к городу. Это подтверждается стабильным ростом инвестиций в основной капитал. За 9 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза.

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