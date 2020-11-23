Полицейские изъяли 44 свертка с наркотиками у жителя Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Фабрициуса Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов обнаружили и изъяли 44 свертка с наркотическим веществом у жителя северо-запада Москвы.

Как уточняет пресс-служба управления внутренних дел по СЗАО, в ходе отработки оперативной информации полицейские задержали 24-летнего мужчину. В квартире на улице Фабрициуса, где он проживает, нашли 44 свертка из изоленты с магнитом и порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертках содержался кокаин. По данным следствия, наркотик предназначался для последующего распространения.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Задержанный взят под стражу, сообщается на официальном сайте столичного главка Министерства внутренних дел.

Читайте также: Водителя автомобиля с килограммом наркотиков задержали на западе Москвы