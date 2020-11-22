Задержан водитель автомобиля с килограммом наркотиков на западе Москвы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Полицейские УВД по Западному округу Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт около килограмма марихуаны. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве в субботу, 21 ноября.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на улице Лобачевского задержали 32-летнего мужчину. В ходе досмотра его машины полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. В результате исследования выяснилось, что изъятое является наркотическим средством, его масса составила почти один килограмм.Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что наркоторговцу, задержанному на юге Москвы, грозит до 20 лет лишения свободы. По словам сотрудника полиции, торговец запрещенными веществами был выявлен в результате оперативно-разыскных мероприятий.

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