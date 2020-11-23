Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция Подмосковья задержала подозреваемых в мошенничестве на 850 тысяч рублей
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области / Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полиция Подмосковья задержала подозреваемых в мошенничестве на 850 тысяч рублей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с коллегами из Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в крупном мошенничестве.

Как уточняет пресс-служба подмосковного главка Министерства внутренних дел, от мошеннических действий пострадала жительница Московской области, которая ранее приобрела биологические добавки

По версии следствия, злоумышленники под видом сотрудников Федеральной службы компенсации выплат пообещали женщине компенсацию за купленные средства, которые якобы оказались вредными. При этом условием получения такой компенсации мошенники назвали предварительное перечисление на указанные ими реквизиты 850 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали мужчин 28 и 39 лет. При обыске по месту их проживания в Санкт-Петербурге были найдены банковские карты, планшеты, флешки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки и записи с базами данных граждан.

Подозреваемые заключены под стражу, полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Выманивавшего деньги на лечение девочки лжесвященника задержали в столице

Санкт-Петербургзадержание подозреваемыхМосковская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте