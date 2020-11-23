Полиция Подмосковья задержала подозреваемых в мошенничестве на 850 тысяч рублей

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области / Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с коллегами из Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в крупном мошенничестве.

Как уточняет пресс-служба подмосковного главка Министерства внутренних дел, от мошеннических действий пострадала жительница Московской области, которая ранее приобрела биологические добавки

По версии следствия, злоумышленники под видом сотрудников Федеральной службы компенсации выплат пообещали женщине компенсацию за купленные средства, которые якобы оказались вредными. При этом условием получения такой компенсации мошенники назвали предварительное перечисление на указанные ими реквизиты 850 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали мужчин 28 и 39 лет. При обыске по месту их проживания в Санкт-Петербурге были найдены банковские карты, планшеты, флешки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки и записи с базами данных граждан.

Подозреваемые заключены под стражу, полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям, сообщает «МВД Медиа».

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