Дегтярев оценил конкурс на свою охрану за 33 миллиона рублей

Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал действия регионального аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за 33 миллиона рублей в год. Он опубликовал видео с обращением в своем Тelegram-канале.

Дегтярев отметил, что четыре дня провел в командировке в столице, а сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами граждан.

— За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?, — заявил врио губернатора.

Он отметил, что общался с людьми на протяжении четырех месяцев, а стоило ему уехать, как произошли такие события. Михаил Дегтярев добавил, что конкурс следует отменить, и «оставить все как есть».

Видео: Telegram-канал «ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА»

Ранее правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона в следующем году. Итоги конкурса планировалось подвести до 10 декабря. Судя по данным на портале госзакупок, власти готову были заплатить за работу телохранителем до 33,1 миллиона рублей.

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