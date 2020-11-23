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Дегтярев оценил конкурс на свою охрану за 33 миллиона рублей
Фото: khabkrai.ru

Дегтярев оценил конкурс на свою охрану за 33 миллиона рублей

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал действия регионального аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за 33 миллиона рублей в год. Он опубликовал видео с обращением в своем Тelegram-канале.

Дегтярев отметил, что четыре дня провел в командировке в столице, а сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами граждан.

— За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?, — заявил врио губернатора.

Он отметил, что общался с людьми на протяжении четырех месяцев, а стоило ему уехать, как произошли такие события. Михаил Дегтярев добавил, что конкурс следует отменить, и «оставить все как есть».

Видео: Telegram-канал «ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА»

Ранее правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона в следующем году. Итоги конкурса планировалось подвести до 10 декабря. Судя по данным на портале госзакупок, власти готову были заплатить за работу телохранителем до 33,1 миллиона рублей.

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охранаХабаровский крайМихаил Дегтярев
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