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«Ерунда все это»: Аверин объяснил, почему у него нет детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Ерунда все это»: Аверин объяснил, почему у него нет детей

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Максим Аверин не переживает, что в свои почти 45 лет у него нет детей, и в старости ему никто не принесет воды. За пару дней до своего юбилея звезда сериала «Глухарь» рассказал, планирует ли вообще становиться отцом.

По мнению Аверина, присказка о том, что бездетным людям не принесут стакан воды в старости не имеет под собой оснований.

— Ерунда все это. Ерунда. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, все, лежит на смертном одре и говорит: «А пить-то и не хочется», — заявил Аверин в эфире телеканала НТВ.

Он не исключает возможность родительства и говорит: «Даст Бог». При этом без детей Аверин прекрасно себя чувствует и не ощущает тягости от одиночества. Актер уверен, быть одним — «это кайф».

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актерМаксим Аверин«Глухарь»
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