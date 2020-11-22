«В 30 все уже?»: Анна Седокова рассказала, какой у женщины срок годности

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Российская певица Анна Седокова опубликовала откровенный снимок в бикини в своем Instagram-аккаунте, а также поразмышляла на тему женского возраста. Звезду возмутило, что под ее фотографиями со свадьбы многие женщины оставили обидные комментарии.

— Каков срок годности у женщины? А что, в 30 все уже? Что по 40 годам? А в 60 на улицу не выходить? «Старуха», «Бабе почти 40 лет, а она все песни о малолетской любви поет!» — это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы. Свадьбы! Счастливого события! Почему эти женщины так яростно хотят, чтоб моя жизнь как женщины закончилась? — написала певица.

Она также поинтересовалась у подписчиков, почему в обществе принято, чтобы женщину судили по количеству прожитых лет.

— Кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и килограммы. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трех детей? Или незамужнюю в 35 лет? — спросила Седокова под публикацией.

Звезда предположила, что подобное поведение свойственно людям «с пониженной верой в себя». Со слов Седоковой, женская красота не в привлекательных формах и «упругой попе», она кроется в уверенности и так называемой силе духа, которая и делает женщин обаятельными и сексуальными, несмотря на возраст.

Певица посоветовала не слушать тех, кто утверждает, что жизнь заканчивается в 40–60 лет, и прекратить оценивать «пригодность» по цифрам в паспорте. Она также назвала морщины признаком «появления ума».

— Не понимаю, почему я должна начинать с ней (со старостью — прим. «ВМ») отчаянно сражаться в 25? Откуда это в нашем обществе? От того, что мужчин мало, да и те — к молодым уходят? Умные мужчины, наоборот, с женщинами постарше. И опять же — не из-за возраста, — утверждает Седокова.

Многие подписчики согласились и поддержали своего кумира, а также отметили, что Седоковой очень к лицу «цветочные купальники»: «Я вчера только это обсуждала, правильно пишете»; «У женщины нет срока годности. Мы всегда красотки, в любом возрасте»; «Согласна на все 100! Мне тоже 40, и только сейчас я понимаю, что начинаю жить по-настоящему: со вкусом к жизни и с удовольствием»; «Ну очень красиво, эстетическое наслаждение».

Певицу восхитила поддержка поклонников.

— Какие же вы у меня мудрые, — ответила она фанатам в комментариях.

Ранее стало известно, что Анна Седокова купила квартиру за 58 миллионов рублей в столице. Она стала хозяйкой апартаментов площадью 200 квадратных метров.

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