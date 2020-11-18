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Седокова приобрела квартиру за 58 миллионов рублей в центре Москвы
Анна Седокова рассказала, что в месяц тратит около 1,5 миллиона рублей / Фото: youtube.com/

Седокова приобрела квартиру за 58 миллионов рублей в центре Москвы

Юлия Курганова

Звезды

Певица Анна Седокова купила квартиру за 58 миллионов рублей в столице. Она стала хозяйкой апартаментов площадью 200 квадратных метров.

Седокова рассказала, что взяла недвижимость в ипотечный кредит, артистка сейчас ежемесячно выплачивает 480 тысяч банку.

Знаменитость отметила, что в настоящее время в квартире идет ремонт. После его завершения она вместе с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и детьми переедет в элитные апартаменты.

Звезда добавила, что работала с 15 лет, и ее главной мечтой было выбраться из той бедности, в которой она жила в детстве.

Также Седокова сообщила в интервью на YouTube-канале Василия Конова, что в месяц тратит почти 1,5 миллиона рублей. Кроме личных расходов в эту сумму входит заработная плата ее сотрудников. Также из этих денег певица расплачивается за съемную квартиру, в которой она сейчас живет с семьей.

Читайте также: Седокова рассказала о «самом безумном» корпоративе под Рублевкой

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