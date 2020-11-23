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Сын звезды сериала «Сваты» назвал актера «ужасно безответственным» дедом
Кадр из сериала «Сваты-2»

Сын звезды сериала «Сваты» назвал актера «ужасно безответственным» дедом

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Федор Добронравов чрезмерно балует двух своих внучек, невзирая на жесткую позицию родителей о воспитании. Об этом заявил сын звезды сериала «Сваты», актер Виктор Добронравов.

По его словам, он не раз просил отца относиться к 9-летней Варваре и 4-летней Василисе строже. Но Добронравов-старший эти просьбы отвергает, поэтому Виктор называет его «ужасно безответственным» дедом.

— Он этого не скрывает, сам говорит: «Родители воспитывайте детей, а я их буду баловать», — заявил Виктор Добронравов в эфире телеканала «Россия 1».

Отец девочек уточнил, что дедушка никогда не приезжает к внучкам без подарков. При этом Добронравов-старший не против даже понянчиться с детьми, чтобы дать их родителям возможность поработать.

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Федор ДобронравовВиктор Добронравовдети
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