Власти назвали дату открытия моста на отрезанный стихией остров Русский

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Открытие моста на остров Русский во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения вант, перенесли на 25 ноября. Об этом сообщили в правительстве Приморья в понедельник, 23 ноября.

Утром 21 ноября из-за падения льда с вант было закрыто движение по мосту на остов Русский. Правительство региона организовало перевозку людей на материк с помощью парома. Он вмещает 20 машин и курсирует каждые два часа. Открытие моста несколько раз переносилось.

— Датой открытия движения по мосту специалисты называют 25 ноября — к этому времени ванты должны очиститься ото льда, падающего на проезжую часть, — уточнили в сообщении.

По данным правительства, за несколько дней паром перевез на материк и обратно 3517 пассажиров и 501 автомобиль, сообщается на сайте правительства региона.

На острове Русский, который связан с материком только одним мостом, живут несколько тысяч человек.

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона, который обрушился на регион на прошлой неделе. Множество жителей остались без света, тепла и воды. На данный момент специалисты восстановили энергоснабжение в нескольких районах.

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