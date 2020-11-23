Столичных жителей пригласили на онлайн-празднование Дня моржа

Фото: Пресс-служба Москвариума

Специалисты «Москвариума» на ВДНХ проведут познавательную лекцию о моржах, а тренеры покажут зрителям новые творческие номера с обитательницей центра океанографии и морской биологии моржихой Лорой. Мероприятие состоится 24 ноября.

Как рассказали в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Москвариум», день моржа является праздником, установленным Всемирным фондом дикой природы в 2008 году.

— 24 ноября в разных странах океанологи, защитники окружающей среды, ученые и просто те, кто любит природу и хочет сохранить ее многообразие, отмечают этот день. «Москвариум» не остается в стороне. В этом году мы впервые проведем праздник в виртуальном формате и надеемся, что наши мероприятия понравятся всем, — уточнили там.

Онлайн-мероприятия будут доступны на официальном YouTube-канале и страницах центра в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Так, например, в 12:00 опубликуют видео с тренировкой и выступлением тихоокеанской моржихи Лоры. Номера будут посвящены актуальной теме профилактики коронавирусной инфекции. Артистка вместе с тренерами напомнит, зачем нужно носить маску, как соблюдать социальную дистанцию. Также она покажет физические упражнения, которые укрепят иммунитет.

В 15:00 на интернет-площадках специалисты зрители смогут побывать на видеолекции «Ластоногие — моржи, ушастые и обыкновенные тюлени». Специалисты расскажут, что общего у моржей и морских львов, почему байкальских нерп называют настоящими тюленями и где обитают морские млекопитающие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В День моржа также начнется творческий конкурс для детей в возрасте до 12 лет и их родителей. С 19:00 24 ноября все, кто хочет принять участие, должны выложить на своих страницах в Instagram рисунки моржей. Итоги будут опубликованы 1 декабря.

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