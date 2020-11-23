Борты МЧС привезут в Приморье из Москвы дизель-генераторы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два борта МЧС России доставят в Приморский край из столицы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, который обрушился на регион несколько дней назад. Об этом сообщили в правительстве региона в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что гуманитарная помощь поступит во Владивосток 23 ноября.

— Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток, — уточнили в сообщении.

С помощью дизель-генераторов специалисты смогут восстановить водоснабжение и подать тепло в жилые дома, которые находятся в пострадавших районах Приморского края, уточнили на сайте правительства Приморского края.

К ликвидации последствий непогоды привлекли свыше двух тысяч человек, задействовали более 800 единиц спецтехники.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

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