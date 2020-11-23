Звезда «Ворониных» пожаловался на безденежье после смерти Бориса Клюева

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Актер сериала «Воронины» Георгий Дронов ощутил сильную нехватку денег из-за пандемии коронавируса и смерти главной звезды сериала Бориса Клюева. Об этом заявил сам артист.

— Да, мы сидим без денег. Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего «папы» (Бориса Клюева — прим. «ВМ») жизнь Ворониных остановилась, — заявил актер.

По его словам, во времена пандемии он остался с двумя кредитами. Один из них удалось заморозить, договорившись с банком. При этом Дронов — основной кормилец семьи. Он воспитывает двух дочек: 9-летнюю Алису и 8-летнего Федора. Ради финансового благополучия семьи Георгий готов променять профессию актера на дворника.

— Просто сейчас, в данной ситуации, мы, творческие люди, и так пережили полгода страшнейшего кризиса, где не проходили ни съемки, ничего. Я очень много кем могу пойти работать: от дворника до педагога, постановщика, воспитателя… Но я не понимаю, зачем. Если я готовил себя к профессиональной деятельности, зачем компьютером забивать гвозди, — заявил Дронов в эфире телеканала НТВ.

При этом актер уточнил, что в период финансовой состоятельности успел обзавестись квартирой в Москве.

Напомним, народный артист Борис Клюев скончался 1 сентября. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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