«Некоторые уже голодают»: Разин призвал поддержать звезд шоу-бизнеса

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Звезды российского шоу-бизнеса обнищают и будут продавать свое имущество, чтобы прокормиться. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал музыкант и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, российская эстрадная культура, которую он «когда-то создал», очень уязвима клюбым катастрофам и происшествиям мирового масштаба. Пандемия коронавируса непременно доведет эту отрасль до полного краха, предупредил Разин:

— Многие из артистов уже продают свою собственность. Мне звонят часто и предлагают ценные вещи, дорогие и коллекционные предметы по стоимости в десять раз ниже, чем покупали.

Собеседник «ВМ» рассказал, что некоторые знаменитости выставили на продажу свои особняки, а сами ютятся в крохотных квартирах. При этом о гастрольных турах и концертах звезды могут забыть до лета 2021 года, считает он:

— Концертов не будет до июля. А чтобы восстановить отрасль, сделать шоу, на которые пойдут люди, понадобится не менее 3–4 лет. И они все будут бедствовать, и сейчас некоторые уже голодают.

По мнению Разина, к проблеме должен подключиться премьер России Михаил Мишустин, который «обязан предпринять самые значительные меры», чтобы поддержать артистов:

— У нас не так уж и много звезд, которые могут продавать от 100 до 20 тысяч билетов на свои концерты. Таких артистов всего 2,5 тысячи. Это небольшое количество людей по меркам нашей страны. Давайте не забывать, что артисты, некоторые коллективы тоже платили налоги добросовестно, например, Иосиф Пригожин. Кроме того, «Дискотека «Союз» выплатила 24 миллиона рублей только в виде налогов в прошлом году, а получила всего лишь 10 тысяч рублей поддержки в пандемию.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что такую сумму в качестве компенсации от государства получили все звезды:

— В итоге «Дискотека «Союз» за эти девять месяцев, пока нет гастролей и продолжается пандемия, получила всего 90 тысяч рублей. А куда же 24 миллиона делись?

Разин заключил, что звезды не меньше остальных граждан нуждаются в помощи и за это их не стоит осуждать.

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