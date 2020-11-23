Скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин

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Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев в понедельник, 23 ноября, в соцсети Instagram.

По его словам, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Ранее Виктор Зимин попал в больницу, после заражения коронавирусом. С августа он проходил лечение в одном из военных госпиталей Москвы. По данным СМИ, Зимин скончался в 5:00 утра в понедельник от тяжелой формы пневмонии.

Виктор Зимин возглавлял республику Хакасия с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42 процента голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку.

Помимо этого, Зимин являлся заместителем гендиректора компании «РЖД».

За свою деятельность бывший глава Хакасии был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.