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Переселение по программе реновации началось в столичном районе Ростокино
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переселение по программе реновации началось в столичном районе Ростокино

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 14к1 Карта всех событий

В столичном районе Ростокино начинается переселение участников программы реновации жилья в новый дом. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Отмечается, что новостройка находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14. На данный момент программа реновации реализуется в семи районах Северо-Восточного округа Москвы.

— Дом № 14 на Сельскохозяйственной улице готов принять новоселов — 60 семьям из пятиэтажки по адресу Проспект Мира, дом 135а, будут предложены варианты нового жилья, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что жителям уже направили уведомления о начале переселения в личный кабинет на сайте mos.ru и на электронную почту посредством сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Левкин напомнил, что программу реновации в СВАО реализуют с 2018 года. На данный момент там заселяются 16 новостроек в таких районах, как Северное и Южное Медведково, Бабушкинский, Северный, Лосиноостровский, Ярославский и Ростокино.

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реновациярайон РостокиноМосква
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