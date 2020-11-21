Три жилых дома планируется построить в рамках ТПУ «Электрозаводская» в Москве

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Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Электрозаводская Карта всех событий

Три 28-этажных дома планируют построить в рамках транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» в столице. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что создание ТПУ предполагает многофункциональную застройку. Жилые дома будут расположены на одном стилобате, передает РИА Новости.

Бочкарев также добавил, что в Москомархитектуре утвердили строительство жилого комплекса. На данный момент оформляется разрешительная документация, после начнутся строительные работы.

По словам заместителя мэра, ТПУ сможет соединить сразу несколько объектов и видов транспорта. Среди них станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ), будущая платформа МЦД-3, наземный транспорт, а также мост через Яузу.

Андрей Бочкарев уточнил, что в рамках работ по созданию ТПУ также будет благоустроена Семеновская набережная.

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