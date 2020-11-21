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Переселение в дома в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка начнут в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переселение в дома в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка начнут в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город

Два строящихся дома, которые находятся на территории бывшего Черкизовского рынка в столице, планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент в работе находится два участка. На одном из них рабочие строят два пятисекционных дома на 840 квартир.

Также Бочкарев добавил, что в некоторые квартиры переедут жители столицы по программе реновации жилья. Еще на двух участках ведут разработку градостроительной документации и проектов планировок, передает РИА Новости.

По словам заместителя мэра, реорганизация территории предполагает создание многофункциональной застройки. Кроме жилых домов, здесь появятся объекты социальной инфраструктуры.

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