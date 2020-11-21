Станцию «Электрозаводская» БКЛ метро планируют открыть в конце декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

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Станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть для горожан в конце декабря 2020 года. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до начала декабря специалисты закончат благоустройство около станции.

— К 20-м числам декабря будем обкатывать станцию и до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» БКЛ метро подходят к завершению. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перемены затронули части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также проектируемый проезд 222.

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