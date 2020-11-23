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«На девочку решитесь?»: Костюшкин показал откровенное фото беременной жены 
Фото: youtube.com/Super

«На девочку решитесь?»: Костюшкин показал откровенное фото беременной жены 

Вероника Кузьминова

Звезды

Певец Стас Костюшкин показал своим подписчикам архивное фото с беременной женой. Некоторые фанаты восприняли это как намек и решили спросить, не ожидается ли в семье артиста пополнение.

На снимке Костюшкин топлес стоит рядом с супругой Юлией, у которой оголен округлый живот.

— Как же приятно, когда телефон напоминает, что было 22 ноября 2015 года, — подписал фотографию Стас.

Некоторые подписчики догадались, что речь идет о дне сыновей, который как раз празднуется 22 ноября. Костюшкин — отец троих детей, все из них — мальчики. На опубликованном снимке пара в ожидании третьего ребенка — Платона. В декабре этого года ему исполнится пять лет.

Фанаты поздравили артиста и пожелали его семье счастья. Самые пытливые поклонники поинтересовались о дальнейших планах семьи: «Когда с Юлей на девочку решитесь?». Но эти вопросы Костюшкин оставил без ответа.

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семьясоцсетиСтас Костюшкин
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