«Грех жаловаться»: Костюшкин рассказал о накоплениях звезд

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Пандемия коронавируса действительно повлияла на доходы артистов отечественной эстрады. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил российский певец и поэт Стас Костюшкин. Однако, по его словам, звездам шоу-бизнеса, которые получают за свое творчество баснословные деньги, «грех жаловаться»:

— Нашим топовым артистам хватает денег, поверьте. Конечно, пандемия и проблемы, которая она создала, помешали полноценным концертам. Но за годы активного творчества они набрали капитал, который их сегодня выручает и позволяет им жить. Если жалуются высокооплачиваемые исполнители и мэтры, то что говорить тогда обычным людям?

Собеседник «ВМ» также высказался относительно призыва певца Валерия Меладзе к коллегам по цеху бойкотировать «голубые огоньки» и не участвовать в них:

— Это бред какой-то — отказывать людям в концертах и новогодних шоу. Тем более в такой сложный период. Те, кто не хочет принимать участие в этом, пусть не принимают. Но мы готовим новогоднюю программу для зрителей и уже записали несколько роликов праздничного характера.

Певец отметил, что подобные концерты всегда организовывались для зрителей, а не для звезд. Лишать поклонников хорошего настроения в праздники — преступление, считает Костюшкин. Он пообещал, что еще порадует фанатов своими выступлениями в новогоднюю ночь.

Пандемия COVID-19, как ранее заявили несколько известных представителей шоу-бизнеса, сказалась на заработках деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

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