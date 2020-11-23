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Первое со Средневековья сближение двух планет произойдет в конце 2020 года
Фото: pixabay.com/TBIT

Первое со Средневековья сближение двух планет произойдет в конце 2020 года

Вероника Кузьминова

Наука

Юпитер и Сатурн впервые со времен Средневековья приблизятся друг к другу максимально близко. О редчайшем космическом явлении заявили астрономы из Университета Райса в США.

По данным ученых, сближения двух планет происходят раз в 20 лет. Но настолько близко друг к другу Юпитер и Сатурн не были примерно 800 лет.

— Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе, — приводятся слова астронома Патрика Хартигана на phys.org.

Увидеть редкое явление можно будет после заката в понедельник, 21 декабря. Лучшее, по мнению астрономов, место для наблюдения за сближением планет — рядом с экватором.

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