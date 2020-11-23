Кадастровые номера присвоены еще пяти домам по программе реновации в Москве

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Россия, Москва, Нарвская улица, 5, подъезд 1 Карта всех событий

Присвоены кадастровые номера и зарегистрировано первое право собственности еще в пяти домах по реновации жилья в столице. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что новостройки расположены по адресам улица Нарвская, дом 5а, проезд Дежнева, дом 8, 1-й Стрелецкий проезд, дом 18, Зеленый проспект, дом 93а, 5-й Рощинский проезд, дом 1.

Во всех пяти домах общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров зарегистрировано право собственности города Москвы и Фонда реновации жилой застройки на первые квартиры. Таким образом, жители новых 637 квартир смогут оформить свои права на недвижимость и переехать.

— За все время действия программы реновации жилья нами поставлено на кадастровый учет 82 дома общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров, из которых 23 — в текущем году, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в 2019 году были присвоены кадастровые номера 15 многоквартирным домам.

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