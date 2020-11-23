Несырьевой неэнергетический экспорт в столице вырос более чем на 40 процентов

Фото: Научно-технический центр Бакор

Объем несырьевого экспорта в Москве вырос с января по сентябрь 2020 года на 41,2 процента и составил 27,11 миллиарда долларов. По итогам аналогичного периода 2019 года он составлял 19,2 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, промышленный экспорт увеличился на 44,8 процента и составил 24,83 миллиарда долларов.

— Экспорт агропромышленной продукции вырос на 11 процентов и составил 2,28 миллиарда долларов. Московская продукция была экспортирована в 176 стран, а лидерами стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай, — уточнил Ефимов.

Как отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, 60 процентов всего несырьевого неэнергетического экспорта города приходится на пять стран.

— Великобритания импортировала несырьевой неэнергетической продукции Москвы на 9,57 миллиарда долларов, Казахстан — на 1,88 миллиарда долларов, США — на 1,76 миллиарда долларов, Белоруссия — на 1,73 миллиарда долларов и Китай — на 1,46 миллиарда долларов, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» столица за девять месяцев 2020 года выполнила план по развитию промышленного экспорта на 106,3 процента, экспорта продукции агропромышленного комплекса — на 71,2 процента.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что среди покупателей несырьевой неэнергетической продукции Москвы выделяют Гонконг, Германию и Японию. Эти страны показали наибольший рост по отдельным товарным группам и вошли в десятку торговых партнеров города.

— Объем экспорта в Гонконг увеличился более чем в 3,5 раза и составил 1,08 миллиарда долларов, что обусловлено увеличением поставок свинины более чем в 137 раз, косметики и средств для ухода за кожей — более чем в четыре раза. Московский экспорт в Германию вырос на 7,3 процента и составил 0,92 миллиарда долларов США. В этой стране на 36,6 процента увеличился спрос на автотехнику, экспорт которой составил 5,11 миллиона долларов, — отметил Прохоров.

Для развития международной кооперации, промышленного и агропромышленного экспорта в столице работает центр «Моспром», специалисты которого оказывают помощь предпринимателям в решении текущих проблем внешнеэкономической деятельности.

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