Москвичка заявила в полицию на сына, открывшего стрельбу в доме

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Россия, Москва, улица Ирины Левченко Карта всех событий

В Москве пожилая москвичка заявила в полицию на своего сына, который устроил в доме стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в понедельник, 23 ноября.

По словам начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковника внутренней службы Владимира Васенина, полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и производстве оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Уточняется, что в полицию обратилась 71-летняя женщина, которая проживает в доме по улице Ирины Левченко. Она сообщила, что из комнаты ее сына слышны выстрелы.

Прибывшие на место полицейские задержали 44-летнего неработающего сына заявительницы. При обыске в доме нашли четыре единицы оружия — пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ, а также более 200 патронов, банки с порохом, травматический пистолет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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