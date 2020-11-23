Дело возбудили после драки из-за конфликта в родительском чате в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки, которая произошла в результате конфликта в родительском чате. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе на проспекте Тореза. В Сети появились видеозаписи с камер, на которых видно, что в драке участвовали около десяти человек. Там же произошла стрельба. В результате случившегося никто не пострадал.

— По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что один из участников конфликта был задержан, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой.

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