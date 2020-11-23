СМИ: Массовая драка произошла в центре Петербурга

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В центре Санкт-Петербурга произошла групповая драка, в которой пятеро мужчин избивали одного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 23 ноября.

По словам очевидцев, инцидент произошел в субботу, 21 ноября, около дома № 22 по Казанской улице.

— Со слов звонившего, пятеро неизвестных избивают одного. После прибытия полицейских злоумышленники скрылись на иномарке, — говорится в сообщении.

Источник агентства заявил, что по факту случившегося проводится проверка, злоумышленников разыскивают. В СМИ появились сообщения, что драка на Казанской улице сопровождалась стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сбросил с третьего этажа жилого дома тринадцатилетнего мальчика-инвалида.

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